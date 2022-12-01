В КДК объяснили дисквалификацию шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал удаление шестерых игроков по итогам матча третьего тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Все шестеро удалены за массовую драку. Поэтому всем одинаковое наказание. Судья оценил этот эпизод как массовая драка. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье. Но судья принимает решения на поле», — сказал Григорьянц.
Ранее сообщалось, что КДК дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка.
27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).