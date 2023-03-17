В «Акроне» заявили, что хотели получить «Динамо» в жеребьевке полуфинала Кубка России

В пресс-службе «Акрона» прокомментировали результаты жеребьевки 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Клуб из Тольятти сыграет в Москве против «Динамо».

«Конечно, клуб хочет пройти как можно дальше. Мы и хотели получить «Динамо» в соперниках. Хотели получить московскую команду, но до конца надеялись, что матч пройдет в Жигулевске», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

Встречи пройдут 4-6 апреля. Победители пар пройдут во второй этап полуфинала, где сыграют с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшие на этом этапе выбывают из Кубка России.