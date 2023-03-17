Шалимов: «Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в полуфинале пути РПЛ в FONBET Кубка России (1:1)

«По футболу — «Спартак» много матчей этой весной играл дома, поле плохое, комбинационного футбола не получилось, а на навал в атаке перейти не смогли — нет Соболева и Николсона. Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал участие защитника красно-белых Томаша Тавареша в матче.

«Понял, почему его позвали. Абаскалю не нужен классический крайний защитник — прошел-подал, как Рыбус и Классон. Нужны такие, которые будут смещаться в центр и смогут разыгрывать, а фланг заполняется полузащитником или форвардом с дриблингом, который располагается широко. Тавареш — техничный парень, нетипичный крайний. Но с мячом хорошо, пас есть. Но теперь надо смотреть, как он будет справляться в обороне, когда соперник поставит сложные задачи», — добавил Шалимов.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.