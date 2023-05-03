В «Акроне» сообщили, что футболисты получат премии в случае победы над «Краснодаром»

Гендиректор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов сообщил, что вся команда будет дополнительно премирована в случае успешного результата в матче с «Краснодаром» в рамках FONBET Кубка России.

«Да, как и на любую другую стадию Кубка, будут премиальные. Это нормальная часть мотивации для команды. Сколько? Не скажу, этот вопрос останется внутри команды», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

Игра состоится сегодня, 3 мая, в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.