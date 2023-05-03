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Сегодня, 18:45

«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Мария Гусева
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«Краснодар» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч первого этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба.

«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин, Понсе, Салтыков.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
03 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
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ФК Акрон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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