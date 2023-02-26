В «Акроне» хотят, чтобы ВАР работал на каждой игре первой лиги

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, с какими организационными трудностями пришлось столкнуться перед матчем 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Торпедо» (2:0).

«Все отлично было. Команда клуба — большие молодцы. Город помогал справляться со всеми неурядицами. Поле было отличного качества, трибуны тоже удалось привести в порядок, метель закончилась ближе к матчу. Спасибо большое всем, праздник удался!» — приводит Metaratings.ru слова Власова.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы ВАР работал на каждом матче первой лиги.

«Да, очень хотели бы. Хоть болельщики на стадионе, может, и не до конца понимали, что происходит в длительную паузу, но было бы здорово, чтобы на каждом матче первой лиги был ВАР», — добавил гендиректор.

На втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с одной из команд РПЛ, проигравших в верхней сетке.