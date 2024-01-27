Утверждено расписание матчей 1/4 финала FONBET Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Игры пройдут с 12 по 14 марта. В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала, а в Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в среду, 13 марта. Начало — в 20.15 мск. Первая игра между командами завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.