Утверждено расписание матчей 1/4 финала FONBET Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Игры пройдут с 12 по 14 марта. В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала, а в Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в среду, 13 марта. Начало — в 20.15 мск. Первая игра между командами завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.
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