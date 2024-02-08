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8 февраля, 16:33

Победы в FONBET Кубке России принесли «Зениту» больше денег, чем «Спартаку»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Зенит» заработал на 9,5 миллиона рублей больше, чем «Спартак» за достижение спортивного результата в групповом этапе FONBET Кубка России.

Сумма выплат за спортивный результат у «Зенита» составила 47,5 миллиона. В то же время «Спартак» за достижение спортивного результата в групповом этапе заработал 38 миллионов рублей.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что суммарно за участие в групповом этапе FONBET Кубка России «Зенит» заработал 75,7 миллиона рублей, «Спартак» — 66,2 миллиона. Позднее РФС в соцсетях подтвердил данную информацию.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:1). «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1).

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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