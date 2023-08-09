Умяров — о сотом матче за «Спартак»: «Один матч выделить не могу. Я много думал об этом»

Полузащитник «Спартака» Ниаль Умяров прокомментировал свой сотый матч за красно-белых. Во вторник московская команда обыграла «Пари НН» (5:4) во 2-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

— Как вручали капитанскую повязку? Вам ее тренер дал ее с какими словами?

— У нас еще перед прошлым сезоном было три капитана. И командным решением выбрали, что четвертым будет Александра Селихов, а пятым — я. Поэтому я прошлом сезоне в матче с «Крыльями» в Кубке России был с повязкой.

— Вам перед матчем подарили футболку за сотый матч. Где она?

— Я ее оставил, чтобы не тащить ее мимо вас (журналистов).

— Какой самый памятный матч?

— Я отвечал на этот вопрос после «Рубина». Но один — тяжело вспомнить. Было много игр, каждая игра по своему эмоциональная, интересная.

— Но топ-1?

— Топ-1 нет. Есть матчи Лиги Европы, Кубра России, финала Кубка, дерби с ЦСКА или «Зенитом», когда мы переламывали ход встречи. Но один матч выделить не могу. Я много думал об этом. Но не выберу. Первый гол, первый ассист, дебют, было много моментов.