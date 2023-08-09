Мележиков не видит ничего страшного в переходе Медины из ЦСКА: «Главное, чтобы приносил пользу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Главное, чтобы он приносил пользу команде. Сегодня была только вторая игра. Думаю, он еще принесет пользу. Он активен, предлагал себя на поле», — сказал Мележиков журналистам.

Во вторник, 8 августа, «Спартак» переиграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.