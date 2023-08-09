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Сегодня, 00:22

Мележиков не видит ничего страшного в переходе Медины из ЦСКА: «Главное, чтобы приносил пользу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Главное, чтобы он приносил пользу команде. Сегодня была только вторая игра. Думаю, он еще принесет пользу. Он активен, предлагал себя на поле», — сказал Мележиков журналистам.

Во вторник, 8 августа, «Спартак» переиграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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