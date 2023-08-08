Умяров: «Сегодня нокдауна не было. Если бы мы потеряли нить игры, мы бы не вылезли»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

— Что случилось в перерыве с командой?

— Как показалось, три пропущенных гола за десять минут — это какая-то вальяжность. В перерыве мы говорили, что они побегут. 3:1 — достаточно скользкий счет, один забиваешь, становится 3:2. Хотелось бы спокойно, но получилось то, что получилось. Будем исправлять это.

— Вы когда-нибудь были в нокдауне? Дрались когда-нибудь?

— Нет вроде, не дрался. Сегодня нокдауна не было. Если бы мы потеряли нить игры, мы бы не вылезли.

— За счет чего вылезли?

— За счет характера тех, кто вышел со скамейки и остался на поле. В любом случае это дает дополнительные эмоции и энергию.