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Сегодня, 15:30

«Уфа» — «Торпедо»: прямая трансляция матча Кубка

Матч Кубка России «Уфа» — «Торпедо» пройдет 26 сентября в 15:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Уфа&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Уфа&quot;

«Уфа» и «Торпедо» сыграют в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — 16:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Формальные события матча «Уфа» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию игры в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 16:25. Также следить за ходом встречи можно с помощью сервисов «Кинопоиск» и ИВИ.

По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
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