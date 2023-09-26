«Уфа» — «Торпедо»: судья не заметил игру рукой — в пользу гостей не назначен пенальти

На 39-й минуте матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Уфа» — «Торпедо» арбитр Юнус Кошко, находившийся в хорошей позиции, неверно оценил случившееся в штрафной площади хозяев поля и ошибочно не назначил 11-метровый удар.

В том эпизоде после того, как торпедовец Марио Чурич скинул мяч грудью, произошел контакт мяча с левой рукой Олега Ознобихина. Рука была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела.