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Сегодня, 17:25

«Уфа» — «Торпедо»: судья не заметил игру рукой — в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции

На 39-й минуте матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Уфа» — «Торпедо» арбитр Юнус Кошко, находившийся в хорошей позиции, неверно оценил случившееся в штрафной площади хозяев поля и ошибочно не назначил 11-метровый удар.

В том эпизоде после того, как торпедовец Марио Чурич скинул мяч грудью, произошел контакт мяча с левой рукой Олега Ознобихина. Рука была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела.

Фото Скриншот трансляции
FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
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