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Сегодня, 14:13

Филимонов поделился мнением об изменении формата FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов поделился мнением об изменении формата FONBET Кубка России.

«Здесь, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Если обсуждать Путь регионов — здорово, что более слабым клубам предоставили возможность заявить о себе и попутно обратить внимание на некоторые проблемы. Сразу становится видно, кто в каком состоянии находится. Что касается Пути РПЛ, считаю неправильным, когда сильным командам дают второй шанс после того, как они оступились. В Кубке всегда играли на вылет, на мой взгляд, это более правильный подход. Поэтому я пока не готов дать оценку новому формату. Должно пройти время, чтобы мы могли оглянуться и понять, было ли это решение верным и дало ли оно какой-то импульс», — приводит слова Филимонова RT.

Розыгрыш турнира в этом году, как и в прошлом, проходит по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Однако в регламенте появилось одно изменение — теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1208670-filimonov-kubok-rossii-vylet
Александр Филимонов
Футбол
Кубок России
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