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14 мая 2025, 22:26

Семак: «Очень обидно уступить за шаг до финала»

Руслан Минаев
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет из FONBET Кубка России.

Сине-бело-голубые в финале Пути РПЛ проиграли ЦСКА. После двух матчей счет стал ничейным 2:2, в серии пенальти точнее были армейцы — 4:3.

«Очень обидно уступить за шаг до финала. Что касается самой игры, то нам нужно было забивать. Я думаю, сама игра была неплохой в нашем исполнении, не хватало забитых мячей. Что касается пропущенных мячей, то, конечно, в основном это сильная сторона ЦСКА. Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти — там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам. Трактовка — это уже, думаю, оставим на усмотрение специалистам. Жалко, но что делать — не справились с одним угловым. Ну и в этом угловом большие вопросы по поводу фола на Барриосе были, которому просто не дали сыграть.

Посмотрим и будем готовиться к чемпионату, две игры у нас осталось. В остальном ребята провели неплохой матч, за заключением того, что не смогли сегодня забить, моменты были хорошие», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».

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Сергей Семак
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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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