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14 мая 2025, 22:22

Мостовой: «ЦСКА наказал «Зенит» за пижонство и самоуверенность»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (3:2 по сумме двух встреч).

«Всем футболистам ЦСКА — твердые пятерки. Наказали «Зенит» за расхлябанность, пижонство и самоуверенность. Они вышли с форой и думали, что так и будет. Всю игру на них давили, забили на последних минутах. «Зенит» сам во всем виноват, а ЦСКА надо похвалить», — сказал Мостовой «СЭ».

В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0, в ответном матче ЦСКА одержал победу 2:0. В серии пенальти точнее были игроки армейцев — 4:3.

В суперфинале ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартак» — «Ростов» (игра пройдет 15 мая).

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;.Что за чудо сотворил ЦСКА?! Выбил «Зенит» из Кубка и вышел в Суперфинал!

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Александр Мостовой
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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