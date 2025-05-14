Пьянич — о выходе в суперфинал Кубка России: «Главное для ЦСКА выиграть трофей»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, с кем бы хотел сыграть в суперфинале FONBET Кубка России.

«Невероятные эмоции от победы. «Зенит» — очень хорошая команда, которая последние годы доминирует в России. Это было непросто. Но мы знали, что нам нужно выйти в суперфинал.

Кого хочу видеть в суперфинале? Нам нужно играть со всеми. Это суперфинал. Это всегда сложно. Непростой сезон. Вне зависимости от того, кто будет против нас в суперфинале, это будет важная и сложная игра. Главное для нас выиграть трофей. Может ли ЦСКА доминировать в России в ближайшие годы? Мы на правильном пути. Тренеры очень хорошие, отличная команда. Думаю, что в этом сезоне мы много показали. И это может стать хорошим заделом на будущее. Когда я увидел эту команду, искренне поверил, что с ней можно добиваться больших результатов», — сказал Пьянич.

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей (3:2) победил «Зенит». В суперфинале армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов».