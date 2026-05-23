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Карседо оценил состояние Барко перед кубковым финалом против «Краснодара»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал состояние хавбека Эсекьеля Барко перед суперфиналом FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Мы поберегли Барко, сейчас ему лучше. У нас есть сегодняшняя и завтрашняя тренировки, чтобы принять решение об участии Барко в финале Кубка России.

Вся команда готова. Барко может тренироваться. Решение по нему будем принимать сегодня-завтра. Все готовы, чтобы провести завтрашний матч», — сказал Карседо на пресс-конференции.

Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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Хуан Карлос Карседо
Эсекьель Барко
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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