Карседо оценил состояние Барко перед кубковым финалом против «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал состояние хавбека Эсекьеля Барко перед суперфиналом FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Мы поберегли Барко, сейчас ему лучше. У нас есть сегодняшняя и завтрашняя тренировки, чтобы принять решение об участии Барко в финале Кубка России.

Вся команда готова. Барко может тренироваться. Решение по нему будем принимать сегодня-завтра. Все готовы, чтобы провести завтрашний матч», — сказал Карседо на пресс-конференции.

Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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