Карседо: «Поздравил Эмери с победой в Лиге Европы. Теперь очередь «Спартака» брать трофей»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что поздравил бывшего тренера красно-белых Унаи Эмери, который возглавляет «Астон Виллу», с победой в Лиге Европы.

В финале турнира 20 мая «Астон Вилла» обыграла «Фрайбург» со счетом 3:0.

«Общались с Эмери два дня назад, поздравил его с победой. Счастлив за него и его тренерский штаб. Теперь и наша очередь брать трофей», — сказал Карседо.

В воскресенье, 24 мая, «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

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