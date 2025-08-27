Докампо — о состоянии Морено: «Нет угрозы жизни. Он стабилен и находится под контролем врачей»

Эдуардо Докампо, помощник главного тренера «Сочи» Роберта Морено, рассказал о состоянии испанского специалиста.

В конце матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:4) 47-летнего тренера под руки увели в подтрибунное помещение. Комментатор Роман Нагучев сообщил в эфире, что тренера сопроводили до машины скорой помощи. Позднее стало известно, что Морено перенес гипертонический криз.

«Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей. Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать», — сказал Докампо в эфире «Матч ТВ».

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.