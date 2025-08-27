Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Докампо — о состоянии Морено: «Нет угрозы жизни. Он стабилен и находится под контролем врачей»

Алина Савинова

Эдуардо Докампо, помощник главного тренера «Сочи» Роберта Морено, рассказал о состоянии испанского специалиста.

В конце матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:4) 47-летнего тренера под руки увели в подтрибунное помещение. Комментатор Роман Нагучев сообщил в эфире, что тренера сопроводили до машины скорой помощи. Позднее стало известно, что Морено перенес гипертонический криз.

«Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей. Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать», — сказал Докампо в эфире «Матч ТВ».

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Сочи
Роберт Морено
Эдуардо Докампо
Читайте также
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
По итогам второго дня голосования явка составила 44,38%
Что произошло за день 19 сентября. Главное
Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
Трусова отказалась исполнять сальто из-за сына, Петросян благодарила Тутберидзе, от которой ушла. Что случилось после короткой программы женщин
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Сочи» Морено перенес гипертонический криз по ходу матча с «Краснодаром»

В «Сочи» сообщили, что с главным тренером Робертом Морено все в порядке
Новости
RSS RSS
Все новости