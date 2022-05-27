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Тренер «Динамо» Шварц назвал кульминацией сезона финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

Антон Иванов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» кульминацией сезона-2021/22.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

— Сандро, хорошо ли вы знакомы с историей для «Динамо»? Как вы считаете, является ли воскресный матч для команды важнейшим за последние 30 лет?

— Я могу точно сказать, что игра против «Спартака» будет кульминацией сезона. Это тот матч, ради которого мы всем клубом работали весь год. Мы прошли сезон все вместе, преодолевая множество проблем. Мы сделаем максимум, чтобы выиграть Кубок России. Сейчас не самая простая ситуация в России. За нашей командой будут стоять и Андрей Воронин, и Иван Ордец.

Хотел бы говорить о наших болельщиках. На протяжении 16-17 месяцев мы все вместе. Это неотделимая наша часть. Постоянно поддерживают, гонят нас вперед. Хочу еще раз выразить свою благодарность болельщикам. Мы играем для них. То, ради чего стремимся, делаем свое дело.

Хотим порадовать, как и Андрея Воронина, который праздновал победы. Благодарим, что болельщики всегда с нами и в горе, и в радости, — сказал Шварц.

Игра «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 по московскому времени.

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сандро Шварц
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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