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Сегодня, 15:49

Шварц рассказал о физической готовности футболистов «Динамо» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на предматчевой пресс-конференции перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» рассказал о состоянии футболистов бело-голубых.

«Лаксальт провел пару тренировок в общей группе, решение его участию в матче будет принято чуть позже. Клинтон Нжи точно не примет участие в этом финале. Все остальные готовы к матчу со «Спартаком» на сто процентов»

Динамо» находится не в самой лучшей своей форме перед финалом? Конечно, нам бы хотелось избежать спада в качестве нашей игры в концовке сезона. Не стоит забывать, что «Динамо» — молодая команда. Спады бывают, это абсолютно нормальная ситуация. Мы должны извлечь для себя правильный урок и двигаться дальше. Мы проанализировали все пропущенные голы перед игрой со «Спартаком». На протяжении сезона мы неоднократно показывали, что наша команда умеет качественно обороняться».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая, начало — в 17.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сандро Шварц
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