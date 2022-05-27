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Паршивлюк: «Обыграть «Спартак» будет запоминающимся событием»

Антон Иванов
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в преддверии финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» признался, что очень ждет игру против красно-белых.

«Для меня это первый финал в моей карьере. Это неординарный матч в моей жизни. Я с нетерпением жду этой игры. Хочу сказать и Сандро, и всей команде за возможность сыграть в таком большом матче. Моя мечта сейчас — выиграть Кубок России.

Какое у меня настроение, учитывая, что «Спартак» — бывший клуб? Без сомнений, это важная команда в моей карьере. Никаких реваншистских настроений у меня нет. Понятно, что обыграть «Спартак» будет запоминающимся событием. Ажиотаж, волнение и всё остальное. Никому доказывать ничего мне не нужно. Близких в Спартаке у меня не осталось", — сказал футболист на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Лужники» 29 мая, начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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