Акинфеев: «Горжусь, что мои дети увидели победу в Кубке»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что для него было было важно, что дети приняли участие в церемонии награждения после победы в Кубке.

ЦСКА в 2023 году стал обладателем FONBET Кубка России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пен. — 6:5). Эта победа стала первой, которую дети Акинфеева увидели в сознательном возрасте.

«Для меня как для отца большая гордость то, что моя семья, моя жена, мои дети поучаствовали в этой победе, — сказал Акинфеев. — Не только посмотрели, но и поучаствовали: когда первые эмоции чуть улеглись, я подошел к трибуне и попросил жену, чтобы она перекинула детей через ограждение. Они вышли со мной на поле, они получили эту медаль. Они были рядом со мной на фотосессии, на вручении кубка. Когда мы ушли в отпуск, Ева мне все время повторяла: «Пап, мы там на поле были». Какие-то такие воспоминания у них останутся».

20 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован заключительный эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию