Тренер «Балтики» Игнашевич о суперфинале Кубка России: «Переживаю не так сильно, как футболисты»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России.

— Что для вас значит этот финал?

— Это значит не только для меня, но и для клуба. В нашей коллекции не так много трофеев. Безусловно, важный матч.

— Известно, кто пропустит матч?

— Мы рассчитываем на всех.

— Нашли слабые стороны «Зенита»?

— О «Зените» больше скажем сам Сергей Богданович. Одна из самых сильнейших команд в лиге. Очень вариативная команда. В этом сезоне использовали 2-3 схемы. Высокое исполнительное мастерство помогает команде быть тактические гибкими. Безусловно, мы приложим все усилия в этом матче. У нас была неделя на подготовку. Рассказали ребятам о слабых и сильных сторонах «Зенита». Нам важно показать свой лучший футбол. Надеемся, что удача будет на нашей стороне. Также рассчитываем на поддержку стадиона.

— Есть ли у вас переживания от финала Кубка России в качестве тренера?

— Переживаю не так сильно, как футболисты. Игроки, безусловно, волнуются. Но, думаю, им волнение не помешает показать свои лучшие качества, — сказал Игнашевич.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.