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31 мая, 23:45

Игнашевич покидает «Балтику», но напоследок может принести клубу первый трофей в истории. «Зенит» хочет помешать этим планам

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Игнашевич («Балтика»).
Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
«Зенит» — «Балтика».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
1/3
Петербуржцы мечтают о золотом дубле.

2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России. Трофей разыграют победители Пути регионов и Пути РПЛ — «Балтика» и «Зенит». Судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 18.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 17.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 17.55 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали петербуржцев безоговорочыми фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 62%. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Балтики» — за 7.20 (14%).

Верите, что калининградцы преподнесут сенсацию и не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.82. Обмен голами предложили за 2.13, обратный вариант — за те же 1.72.

Специалисты сомневаются, что трофей достается команде Сергея Игнашевича: это событие оценили котировкой 3.80. триумф сине-бело-голубых представили за 1.27.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 июня 2024 года

Соперники закончили сезон РПЛ с абсолютно полярными достижениями: петербуржцы завоевали шестой титул подряд, а калининградцы вылетели в первую лигу.

«Зенит» выходил на заключительный матч в чемпионате будучи третьей командой таблицы: для итогового триумфа парням Сергея Семака было необходимо отобрать три очка у «Ростова» и надеяться на помощь «Краснодара», который должен был прихлопнуть «Динамо» в параллельной встрече. События развивались драматично: «быки» открыли счет на 52-й минуте, а буквально через две минуты то же самое сделали и дончане. В онлайне это выводило в лидеры клуб Сергея Галицкого. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял с пенальти, но до золотых медалей сине-бело-голубые все еще не дотягивались.

Все изменила 85-я минута. Артур получил пас от Матео Кассьерры на линии штрафной, обыграл Евгения Чернова и пробил. Удар пришелся туда, где уже стоял Сергей Песьяков, но кипер желто-синих дрогнул и отбил мяч прямо в ворота. Гол бразильца принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству титулов в постсоветскую эпоху — по 10.

ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Судьба бело-синих тоже решалась в последнем туре: для попадания в стыки нужно было победить «Локомотив» и ждать поражения «Факела». В таком случае конкуренты сравнивались по очкам, но команда Сергея Игнашевича была бы выше благодаря личным встречам. Не случилось ни того, ни другого: «балтийцы» на «Ростех Арене» влетели железнодорожникам (1:3), а воронежцы дома обыграли «Ахмат» (2:0).

Клуб из Калининграда не выступал в элитном дивизионе с 1998 года, но продержался в РПЛ всего сезон. Через два дня после окончания чемпионата появилась информация, что Игнашевич покинет «Балтику»: отмечалось, что тренер принял это решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам.

Расставание может получиться максимально красивым, ведь бело-синие добрались до суперфинала Кубка России. Дорога получилась довольно тернистой: на групповом этапе калининградцы стали вторыми в квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». А на старте плей-офф совершили мини-сенсацию — прошли «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда команду Игнашевича вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Но «балтийцы» не затерялись в Пути регионов: с минимальным счетом (1:0) зачехлили «Ростов» со «Спартаком» и теперь находятся в шаге от первого трофея в своей истории.

Для «Зенита» победа тоже станет особенной — петербуржцы могут оформить третий в истории клуба золотой дубль. При Семаке такое происходило лишь однажды — в сезоне 2019/20. К решающему поединку турнира сине-бело-голубые продирались через московские команды: остановили «Динамо» (0:1, 2:0), «Спартак» (2:1, 0:0) и ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 пен).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Зенит»

Обе команды подошли к финалу без дисциплинарных отстранений, но лазареты, к сожалению, не пустуют. У калининградцев из-за повреждения крестообразной связки выбыл Гедеон Гузина. Петербуржцы не могут рассчитывать на Марио Фернандеса, который находится на больничном уже два месяца.

«Балтика» — «Зенит»: статистика личных встреч

На групповом этапе Кубка России соперники обменялись домашними победами: команда Игнашевича была сильнее на «Ростех Арене» (1:0), парни Семака — на «Газпром Арене» (2:1). А в РПЛ сине-бело-голубые выиграли всухую и в Калининграде (2:0), и в Санкт-Петербурге (1:0).

До нынешнего сезона команды встречались в XXI веке лишь однажды — в 1/16 Кубка России-2012/13. «Зенит» снова добился успеха (2:1).

В 90-х клубы пересекались 10 раз. На стороне «балтийцев» безоговорочное превосходство — шесть триумфов при всего одном поражении. Еще три поединка завершились вничью.

«Зенит» — «Балтика».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

За четыре встречи в нынешнем сезоне соперники обменялись голами лишь однажды. Все поединки, в которых отличилась лишь одна из команд, получились «низовыми» — в них влетело два мяча или меньше. В ситуации, когда на кону трофей, тренеры снова предпочтут закрытый сценарий и выберут осторожную тактику.

Рекомендуемая ставка: одна из команд не забьет и ТМ 2.5 за 2.30.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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