Игнашевич покидает «Балтику», но напоследок может принести клубу первый трофей в истории. «Зенит» хочет помешать этим планам
2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России. Трофей разыграют победители Пути регионов и Пути РПЛ — «Балтика» и «Зенит». Судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 18.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 17.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 17.55 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали петербуржцев безоговорочыми фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 62%. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Балтики» — за 7.20 (14%).
Верите, что калининградцы преподнесут сенсацию и не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.65.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.82. Обмен голами предложили за 2.13, обратный вариант — за те же 1.72.
Специалисты сомневаются, что трофей достается команде Сергея Игнашевича: это событие оценили котировкой 3.80. триумф сине-бело-голубых представили за 1.27.
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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 июня 2024 года
Соперники закончили сезон РПЛ с абсолютно полярными достижениями: петербуржцы завоевали шестой титул подряд, а калининградцы вылетели в первую лигу.
«Зенит» выходил на заключительный матч в чемпионате будучи третьей командой таблицы: для итогового триумфа парням Сергея Семака было необходимо отобрать три очка у «Ростова» и надеяться на помощь «Краснодара», который должен был прихлопнуть «Динамо» в параллельной встрече. События развивались драматично: «быки» открыли счет на 52-й минуте, а буквально через две минуты то же самое сделали и дончане. В онлайне это выводило в лидеры клуб Сергея Галицкого. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял с пенальти, но до золотых медалей сине-бело-голубые все еще не дотягивались.
Все изменила 85-я минута. Артур получил пас от Матео Кассьерры на линии штрафной, обыграл Евгения Чернова и пробил. Удар пришелся туда, где уже стоял Сергей Песьяков, но кипер желто-синих дрогнул и отбил мяч прямо в ворота. Гол бразильца принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству титулов в постсоветскую эпоху — по 10.
Судьба бело-синих тоже решалась в последнем туре: для попадания в стыки нужно было победить «Локомотив» и ждать поражения «Факела». В таком случае конкуренты сравнивались по очкам, но команда Сергея Игнашевича была бы выше благодаря личным встречам. Не случилось ни того, ни другого: «балтийцы» на «Ростех Арене» влетели железнодорожникам (1:3), а воронежцы дома обыграли «Ахмат» (2:0).
Клуб из Калининграда не выступал в элитном дивизионе с 1998 года, но продержался в РПЛ всего сезон. Через два дня после окончания чемпионата появилась информация, что Игнашевич покинет «Балтику»: отмечалось, что тренер принял это решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам.
Расставание может получиться максимально красивым, ведь бело-синие добрались до суперфинала Кубка России. Дорога получилась довольно тернистой: на групповом этапе калининградцы стали вторыми в квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». А на старте плей-офф совершили мини-сенсацию — прошли «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда команду Игнашевича вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Но «балтийцы» не затерялись в Пути регионов: с минимальным счетом (1:0) зачехлили «Ростов» со «Спартаком» и теперь находятся в шаге от первого трофея в своей истории.
Для «Зенита» победа тоже станет особенной — петербуржцы могут оформить третий в истории клуба золотой дубль. При Семаке такое происходило лишь однажды — в сезоне 2019/20. К решающему поединку турнира сине-бело-голубые продирались через московские команды: остановили «Динамо» (0:1, 2:0), «Спартак» (2:1, 0:0) и ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 пен).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Зенит»
Обе команды подошли к финалу без дисциплинарных отстранений, но лазареты, к сожалению, не пустуют. У калининградцев из-за повреждения крестообразной связки выбыл Гедеон Гузина. Петербуржцы не могут рассчитывать на Марио Фернандеса, который находится на больничном уже два месяца.
«Балтика» — «Зенит»: статистика личных встреч
На групповом этапе Кубка России соперники обменялись домашними победами: команда Игнашевича была сильнее на «Ростех Арене» (1:0), парни Семака — на «Газпром Арене» (2:1). А в РПЛ сине-бело-голубые выиграли всухую и в Калининграде (2:0), и в Санкт-Петербурге (1:0).
До нынешнего сезона команды встречались в XXI веке лишь однажды — в 1/16 Кубка России-2012/13. «Зенит» снова добился успеха (2:1).
В 90-х клубы пересекались 10 раз. На стороне «балтийцев» безоговорочное превосходство — шесть триумфов при всего одном поражении. Еще три поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»
За четыре встречи в нынешнем сезоне соперники обменялись голами лишь однажды. Все поединки, в которых отличилась лишь одна из команд, получились «низовыми» — в них влетело два мяча или меньше. В ситуации, когда на кону трофей, тренеры снова предпочтут закрытый сценарий и выберут осторожную тактику.
Рекомендуемая ставка: одна из команд не забьет и ТМ 2.5 за 2.30.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4