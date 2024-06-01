Игнашевич заявил, что обсудит свое будущее в «Балтике» после суперфинала Кубка России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о своем возможном уходе из калининградской команды после матча суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом».

Игра состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

— Есть ли вероятность, что завтра будет ваш последний матч у руля «Балтики»?

— Обсудим после игры, потому что пока этот вопрос не поднимался. После матча сядем с руководстом, поговорим. Результат матча не будет решающим фактором, — сказал Игнашевич.

44-летний Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. В сезоне-2023/24 команда заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков, и вылетела в первую лигу.

Контракт специалиста с калининградцами рассчитан до 30 июня 2024 года.