13 августа, 14:43

Тороп извинился перед болельщиками ЦСКА за ошибку в матче с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп извинился перед болельщиками команды за ошибку в матче против «Акрона» (1:1, пенальти 4:5) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 53-й минуте тольяттинцы открыли счет — Солтмурад Бакаев перехватил передачу Торопа и перекинул вратаря ЦСКА.

«Армейцы, хочу извиниться перед командой и болельщиками за свою ошибку. К сожалению, это часть футбола. Нужно сделать работу над ошибками и совершенствоваться дальше. Во всяком случае, спасибо каждому за слова поддержки, вместе мы сила», — написал Тороп в соцсетях.

«Акрон» занимает 1-е место в группе D c 5 очками. ЦСКА с 4 очками — на 2-м месте.

Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
  • Anash

    Влад с опытом такие ошибки исчезнут! Ты Талантливый парень и отличный вратарь !!! Главное не изменяй Цска !!!!!

    13.08.2025

  • Anash

    Вот ты Мешок и звать тебя Никак ((((((((.

    13.08.2025

  • TokTram_

    Влад, с кем не бывает. Главное, что это случилось в матче, что абсолютно ничего не решает.

    13.08.2025

  • Чернобог

    Ничего страшного, бывает с каждым! Пусть эти ошибки приходятся на такие матчи, и в будущем, в более важных играх их уже не будет.

    13.08.2025

  • Андрей

    Тороп мешок, к сожалению

    13.08.2025

  • фанат

    Не надо про: это же футбол. Типа ни чего не поделаешь, игра, брат, игра. Мы тебя и так поддерживаем, скажи прямо: лоханулся, дурак, исправлюсь.

    13.08.2025

  • AnTaras

    Все ошибаются, ничего страшного.

    13.08.2025

  • инок

    Тут главное сделать выводы из ошибки и идти дальше. Думаю Игорь Акинфеев поддержит Торопа, и всё будет хорошо.)

    13.08.2025

  • П_о_в_а_р

    #НеЗабудемНеПростим #ИгорьВладимирычФорева

    13.08.2025

