Тороп извинился перед болельщиками ЦСКА за ошибку в матче с «Акроном»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп извинился перед болельщиками команды за ошибку в матче против «Акрона» (1:1, пенальти 4:5) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 53-й минуте тольяттинцы открыли счет — Солтмурад Бакаев перехватил передачу Торопа и перекинул вратаря ЦСКА.

«Армейцы, хочу извиниться перед командой и болельщиками за свою ошибку. К сожалению, это часть футбола. Нужно сделать работу над ошибками и совершенствоваться дальше. Во всяком случае, спасибо каждому за слова поддержки, вместе мы сила», — написал Тороп в соцсетях.

«Акрон» занимает 1-е место в группе D c 5 очками. ЦСКА с 4 очками — на 2-м месте.