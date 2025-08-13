«Оренбург» и «Ахмат» проведут матч во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Кубка России в Оренбурге. Ключевые события и результат встречи «Оренбург» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч «Оренбурга» и «Ахмата» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Оренбург» и «Ахмат» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Зенитом». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 30 сентября.