13 августа, 15:00

«Оренбург» — «Ахмат»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Оренбург» и «Ахмат» сыграют в Кубке России 13 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Оренбург» и «Ахмат» проведут матч во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ахмат

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Кубка России в Оренбурге. Ключевые события и результат встречи «Оренбург» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч «Оренбурга» и «Ахмата» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка

«Оренбург» и «Ахмат» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Зенитом». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 30 сентября.

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Оренбург
