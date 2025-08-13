«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:1, пенальти 3:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В Кубке России в серии пенальти залетели «Динамо» — на валидоле 1:1 в основное время, 3:4 по 11-метровым», — говорится в сообщении.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

Красно-белые 26 августа примут «Пари НН» в кубковом матче, махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».