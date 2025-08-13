Футбол
13 августа, 11:38

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:1, пенальти 3:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В Кубке России в серии пенальти залетели «Динамо» — на валидоле 1:1 в основное время, 3:4 по 11-метровым», — говорится в сообщении.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович (справа) и&nbsp;спортивный директор Франсис Кахигао (в&nbsp;центре) на&nbsp;трибуне во&nbsp;время матча с&nbsp;махачкалинским &laquo;Динамо&raquo; (1:1, пенальти 3:4).«Не позорьте «Спартак»! Фанаты в ярости, Станкович уходит с трибуны до конца матча, у команды — черная серия

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

Красно-белые 26 августа примут «Пари НН» в кубковом матче, махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».

Источник: «Фратрия»
  • Berkut-7

    Хорошо что не на мезиме, который для желудка незаменим как известно.

    14.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    стадионы без них без дыма и огня нет их там и не надо

    13.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво!

    13.08.2025

  • maestro_65

    Они так традиционно выразили свою озабоченность?

    13.08.2025

  • НВ

    пшнах недоделанный чморо

    13.08.2025

  • _моро

    только всякое г@вно вроде пер-дока переходит не только на личности за пост о спартаке, но и поминает родителей. поэтому пшнах, высер свиной

    13.08.2025

  • Олег Кн.

    Это что? И ради таких статей надо учиться на журналиста? Любойшкольник начальных классов может написать такой обзор. Смех, да и только.

    13.08.2025

  • Старшой0754

    Надо на матчи ходить, поддерживать команду, р не вот этовсе.

    13.08.2025

  • Headliner85

    Черти

    13.08.2025

  • Степочкин

    Из-за фан-айди бросить команду на годы и что-то там заявлять, требовать и реагировать - ну так себе ... не только Фратрии касается, но из других клубов хотя бы молчат. На самолетах наверное тоже не летают, ведь там надо паспорт предъявлять. И телефонов поди нет, ведь надо номер регистрировать. А в госуслугах тоже никого нет из "Фратрии"?

    13.08.2025

  • НВ

    твои родители, этого не сделали в свое время, к сожалению. Теперь приходится терпеть такое недоразумение, как ты.

    13.08.2025

  • ostap1979

    Больше нечего сказать?

    13.08.2025

  • Geyyt444

    ,,Приветствуем!! Кому Хорошо приподнять нужно на данном Матче? Футбол Австралия НПЛ Новый Южный Уэльс 13:00 мск Централ Кост U23 - Маркони Сталлионс (Коэффициент на данный матч около 6) То что в данно матче Первый тайм Тотал Больше 1,5 за мизерный Коэффициент 2,00 я думаю ясно всем,если нужен коэффициент около 6 пишите) Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам) В интернете такой Информации не найти

    13.08.2025

  • _моро

    залетели? так предохраняться надо было...

    13.08.2025

  • Zwolle

    Это был очень ценный и невероятно развёрнутый комментарий. Пиар-службы компаний - присмотритесь к этим талантам.

    13.08.2025

  • Soliton Оренбург

    Потрясающая реакция))) Хотя так-то всегда мало кого интерсовало чё-там пздит эта фратрия

    13.08.2025

  • Marty Friedman

    лаконичненько, а где вот это- уё...ки, да мы вас...да вы у нас...

    13.08.2025

  • sdf_1

    Это весь комментарий?

    13.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Что-то долго согласовывали настолько беззубый текстик с пресс-службой клуба... )

    13.08.2025

