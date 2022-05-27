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Сегодня, 12:06

Точилин: «Завоевание Кубка России — отличный шанс подсластить концовку сезона для «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Бетсити Кубка России со «Спартаком».

«Несмотря на то, что упущены серебряные медали, «Динамо» этот сезон можно занести в актив, поскольку в последний раз команда выигрывала награды в 2008-м году, а Кубок и вовсе в 1995-м. Так что для ребят завоевание трофея — отличный шанс подсластить концовку сезона. То же самое касается и «Спартака». После в целом провального выступления в чемпионате они могут реабилитироваться перед своими болельщиками. Все-таки отмечают столетие клуба. Поэтому команды будут находиться в одном психологическом состоянии. Здесь вопрос только в том, кто лучше подойдет к этой игре тактически и физически», — приводит слова Точилина RT.

«Динамо» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России. Финал Кубка страны пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1008259-tochilin-dinamo-serebro-rpl
Александр Точилин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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