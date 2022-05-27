Точилин: «Завоевание Кубка России — отличный шанс подсластить концовку сезона для «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Бетсити Кубка России со «Спартаком».

«Несмотря на то, что упущены серебряные медали, «Динамо» этот сезон можно занести в актив, поскольку в последний раз команда выигрывала награды в 2008-м году, а Кубок и вовсе в 1995-м. Так что для ребят завоевание трофея — отличный шанс подсластить концовку сезона. То же самое касается и «Спартака». После в целом провального выступления в чемпионате они могут реабилитироваться перед своими болельщиками. Все-таки отмечают столетие клуба. Поэтому команды будут находиться в одном психологическом состоянии. Здесь вопрос только в том, кто лучше подойдет к этой игре тактически и физически», — приводит слова Точилина RT.

«Динамо» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России. Финал Кубка страны пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17:00 мск.