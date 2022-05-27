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Сегодня, 11:52

Семин — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Это будет очень напряженный матч»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Думаю, что этот финал не отличается от предыдущих. Отличается только тем, что традиционно старые конкуренты: «Спартак» и «Динамо» впервые за долгое время встретятся в финале Кубка России. Это старая конкуренция, старые традиции, громадный интерес всех, полные «Лужники», на которых давно не было болельщиков. Ожидается праздник. Я бы не отдал никому предпочтение, потому что в последнее время эти команды показывали не самые лучшие результаты в чемпионате России, но я уверен, что это будет очень напряженный матч. Не думаю, что мы увидим открытый футбол», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

29 мая в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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