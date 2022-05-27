Силкин: «Для «Динамо» кубковая игра против «Спартака» будет очень трудной»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России, в котором динамовцы сыграют со «Спартаком».

«Все хотят красиво закончить сезон. Просто «Спартак», в отличие от «Динамо», в последние игры только «Химкам» проиграл. Но это конец сезона, тут всякое может быть. «Динамо» все плачевнее и плачевнее выглядит. Это не та команда, как будто их подменили. Они не играют, они мало создают, много пропускают. И, конечно, нет надежной задней линии. Считаю, что для «Динамо» кубковая игра будет очень трудной. И если они смогут этот Кубок выиграть, то это будет такая ложка меда. Игра будет трудной. Независимо от того, на каких местах команды находится, будет битва. Не знаю, каким образом игру построит «Динамо», потому что это кубковая игра, и цена ошибки очень велика. Это будет игра для болельщиков, у зрителей обеих команд есть стимул болеть. Результат игры будет иметь две стороны: фурор и трагедия», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.