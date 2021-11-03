Титов считает, что у «Спартака» мало шансов выиграть БЕТСИТИ Кубок России
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о шансах красно-белых в БЕТСИТИ Кубке России.
«В сегодняшнем «Спартаке» может случиться что угодно. Матчи пройдут весной, и за четыре месяца возможны колоссальные изменения, в том числе и на тренерском мостике. Про шансы «Спартака» можно будет говорить ближе к весне. Кого можно назвать оптимальной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака»? Кто придет — это вопрос второстепенный. Идеи тренера на поле воплощают футболисты. К сожалению, мастерство сегодняшних игроков оставляет желать лучшего. Победа в Кубке, конечно, станет подарком для болельщиков, но уверен, что с таким набором игроков шансов на Кубок немного. Команда обязана видоизмениться и чем быстрее, тем лучше для «Спартака». Ниже подвала не упасть», — цитирует БЕТСИТИ Титова.
Вчера, 2 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, по итогам которой «Спартак» сыграет с «Кубанью». Матчи данной стадии должны пройти с 1 по 3 марта 2022 года, точное расписание будет объявлено позднее.
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Дополнительная информация:
https://betcity.ru/ru/news/company/8263-nighe-podvala-ne-upasty-egor-titov-o-shansah-spartaka-v-betsiti-kubke-rossii
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