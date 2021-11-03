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Титов считает, что у «Спартака» мало шансов выиграть БЕТСИТИ Кубок России

13:58
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о шансах красно-белых в БЕТСИТИ Кубке России.

«В сегодняшнем «Спартаке» может случиться что угодно. Матчи пройдут весной, и за четыре месяца возможны колоссальные изменения, в том числе и на тренерском мостике. Про шансы «Спартака» можно будет говорить ближе к весне. Кого можно назвать оптимальной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака»? Кто придет — это вопрос второстепенный. Идеи тренера на поле воплощают футболисты. К сожалению, мастерство сегодняшних игроков оставляет желать лучшего. Победа в Кубке, конечно, станет подарком для болельщиков, но уверен, что с таким набором игроков шансов на Кубок немного. Команда обязана видоизмениться и чем быстрее, тем лучше для «Спартака». Ниже подвала не упасть», — цитирует БЕТСИТИ Титова.

Вчера, 2 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, по итогам которой «Спартак» сыграет с «Кубанью». Матчи данной стадии должны пройти с 1 по 3 марта 2022 года, точное расписание будет объявлено позднее.

Все пары 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://betcity.ru/ru/news/company/8263-nighe-podvala-ne-upasty-egor-titov-o-shansah-spartaka-v-betsiti-kubke-rossii

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — 1/8 финала, плей-офф 2021 / 2022 — пары, расписание, результаты матчей, новости и обзоры