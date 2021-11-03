Сычев оценил шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Жеребьевка получилась интересная. Для клубов РПЛ ее результаты более благоприятные, чем для команд ФНЛ. Фаворитами назову исторически кубковых бойцов: «Локомотив», ЦСКА, «Зенит». В 1/8 финала наиболее интересные для меня поединки — «Алания» против «Арсенала» и «Сочи» с ЦСКА. Шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал? У «Локомотива» в матче с «Енисеем» высокие шансы на успех, учитывая домашнее поле и более высокий статус команды. Думаю, что сюрпризов здесь ждать не стоит.



Первые оценки стратегии Рангника можно поставить после ухода на зимний перерыв. Для кардинального изменения философии, стратегии и внедрения своего видения игры нужно время. В любом случае, будет любопытно посмотреть на этот процесс. Играть на три фронта и везде бороться за высокие места очень непросто. Посмотрим, как Рангник и его команда справятся с этим», — цитирует БЕТСИТИ Сычева.

Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.

Все пары 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России