Сычев оценил шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Жеребьевка получилась интересная. Для клубов РПЛ ее результаты более благоприятные, чем для команд ФНЛ. Фаворитами назову исторически кубковых бойцов: «Локомотив», ЦСКА, «Зенит». В 1/8 финала наиболее интересные для меня поединки — «Алания» против «Арсенала» и «Сочи» с ЦСКА. Шансы «Локомотива» на выход в четвертьфинал? У «Локомотива» в матче с «Енисеем» высокие шансы на успех, учитывая домашнее поле и более высокий статус команды. Думаю, что сюрпризов здесь ждать не стоит.
Первые оценки стратегии Рангника можно поставить после ухода на зимний перерыв. Для кардинального изменения философии, стратегии и внедрения своего видения игры нужно время. В любом случае, будет любопытно посмотреть на этот процесс. Играть на три фронта и везде бороться за высокие места очень непросто. Посмотрим, как Рангник и его команда справятся с этим», — цитирует БЕТСИТИ Сычева.
Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://betcity.ru/ru/news/company/8264-ocenki-rangniku-moghno-postavity-zimoy-dmitriy-sychev-o-novoy-strategii-lokomotiva
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю