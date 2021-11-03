Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Рассчитываем обыграть «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, на какой результат рассчитывает в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Нормальный жребий, ни хороший, ни плохой, — сказал Измайлов ТАСС. — Будет интересный кубковый матч. Какой-то радости нет, я думаю, что будет другая игра по сравнению с матчем в чемпионате. Подход соперника к нам будет уже другим, не стоит оглядываться на прошлый результат. Мы ставим для себя максимально возможные задачи, естественно, в кубке хотим продвинуться как можно дальше. Конечно, рассчитываем пройти «Динамо».

Встреча между командами пройдет в начале марта 2022 года в Москве.

В сентябре, в матче 7-го тура РПЛ «Нижний Новгород» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.