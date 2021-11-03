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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Рассчитываем обыграть «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России»

В «Нижнем Новгороде» рассчитывают обыграть «Динамо» в матче БЕТСИТИ Кубка России
14:14
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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, на какой результат рассчитывает в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Нормальный жребий, ни хороший, ни плохой, — сказал Измайлов ТАСС. — Будет интересный кубковый матч. Какой-то радости нет, я думаю, что будет другая игра по сравнению с матчем в чемпионате. Подход соперника к нам будет уже другим, не стоит оглядываться на прошлый результат. Мы ставим для себя максимально возможные задачи, естественно, в кубке хотим продвинуться как можно дальше. Конечно, рассчитываем пройти «Динамо».

Встреча между командами пройдет в начале марта 2022 года в Москве.

В сентябре, в матче 7-го тура РПЛ «Нижний Новгород» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12835093

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — 1/8 финала, плей-офф 2021 / 2022 — пары, расписание, результаты матчей, новости и обзоры