Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Рассчитываем обыграть «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, на какой результат рассчитывает в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».
«Нормальный жребий, ни хороший, ни плохой, — сказал Измайлов ТАСС. — Будет интересный кубковый матч. Какой-то радости нет, я думаю, что будет другая игра по сравнению с матчем в чемпионате. Подход соперника к нам будет уже другим, не стоит оглядываться на прошлый результат. Мы ставим для себя максимально возможные задачи, естественно, в кубке хотим продвинуться как можно дальше. Конечно, рассчитываем пройти «Динамо».
Встреча между командами пройдет в начале марта 2022 года в Москве.
В сентябре, в матче 7-го тура РПЛ «Нижний Новгород» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
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Дополнительная информация:
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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