«Сочи» — ЦСКА, «Спартак» — «Кубань» и другие пары 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
2 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. По ее итогам определились следующие пары соперников.
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — КАМАЗ
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал» (Тула)
«Сочи» — ЦСКА
Начиная со стадии 1/8 финала победители пар определяются по результатам одного матча. Матчи должны пройти с 1 по 3 марта 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю