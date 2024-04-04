Титов — о судьбе Абаскаля: «Результаты говорят сами за себя»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2).

— После матча Абаскаль довольно резко высказался об игре своих подопечных после перерыва: «У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет — вон из футбола! Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки».

— По составу «Зенит», конечно, сильнее «Спартака». А раз расклад сил такой, то как можно побеждать? Только за счет сумасшедшего настроя и самоотдачи. Не забывайте еще и о том, что перед возобновлением сезона красно-белые потеряли Промеса. Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один. Но голландца нет, равноценной замены ему не видно. А тут после перерыва «Зенит» выпускает Клаудиньо, Вендела, плюс на поле есть Барриос... Как тут с ними играть? Только за счет страсти!

— За «Спартак» тревожно?

— Календарь — непростой. 5 подряд гостевых встреч. «Динамо», «Сочи», ответный матч на Кубок с «Зенитом», «Ростов», ЦСКА... Как бы «Спартак» вообще не рухнул в низ турнирной таблицы. Пока опасения такие действительно есть. А если в воскресенье красно-белые уступят бело-голубым, представляете, какой негативный фон будет вокруг команды, клуба? Критика, как говорится, польется из каждого утюга... Нет, не могу сказать, что есть ощущение безнадеги. Но понимаю другое: в клубе происходит что-то не то. Все о чем-то говорят, а подвижек мы, увы, не видим.

— Не затянул ли «Спартак» с увольнением Абаскаля?

— Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы... Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца.

— До конца сезона?

— Посмотрим. Если «Спартак» продолжит проигрывать в ближайшее время, то, наверное, выводы по тренеру возможны. Тут уже решение будет принимать совет директоров клуба и руководство «Лукойла».

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