Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:00

Титов — о судьбе Абаскаля: «Результаты говорят сами за себя»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2).

— После матча Абаскаль довольно резко высказался об игре своих подопечных после перерыва: «У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет — вон из футбола! Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки».

— По составу «Зенит», конечно, сильнее «Спартака». А раз расклад сил такой, то как можно побеждать? Только за счет сумасшедшего настроя и самоотдачи. Не забывайте еще и о том, что перед возобновлением сезона красно-белые потеряли Промеса. Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один. Но голландца нет, равноценной замены ему не видно. А тут после перерыва «Зенит» выпускает Клаудиньо, Вендела, плюс на поле есть Барриос... Как тут с ними играть? Только за счет страсти!

— За «Спартак» тревожно?

— Календарь — непростой. 5 подряд гостевых встреч. «Динамо», «Сочи», ответный матч на Кубок с «Зенитом», «Ростов», ЦСКА... Как бы «Спартак» вообще не рухнул в низ турнирной таблицы. Пока опасения такие действительно есть. А если в воскресенье красно-белые уступят бело-голубым, представляете, какой негативный фон будет вокруг команды, клуба? Критика, как говорится, польется из каждого утюга... Нет, не могу сказать, что есть ощущение безнадеги. Но понимаю другое: в клубе происходит что-то не то. Все о чем-то говорят, а подвижек мы, увы, не видим.

— Не затянул ли «Спартак» с увольнением Абаскаля?

— Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы... Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца.

— До конца сезона?

— Посмотрим. Если «Спартак» продолжит проигрывать в ближайшее время, то, наверное, выводы по тренеру возможны. Тут уже решение будет принимать совет директоров клуба и руководство «Лукойла».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Читайте также
Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне НХЛ
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов — о матче с «Зенитом»: «После перерыва «Спартак» мучился». Все как-то слабовато»

Тарханов — о словах Галактионова про возможную отставку: «Признаю его мужество»
Новости
RSS RSS
Все новости