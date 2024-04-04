Титов — о матче с «Зенитом»: «После перерыва «Спартак» мучился». Все как-то слабовато»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил, почему во втором тайме «Зенит» (1:2) перевернул ход игры в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Ключевой фактор во вчерашней победе «Зенита»?

— Выход на замену Вендела и Клаудиньо. Команда сразу преобразилась, стала играть по-другому, на иных скоростях. Все перевернулось буквально за 15 минут. Во втором тайме питерцы играли в футбол, а красно-белые просто мучались... Хозяева создали, пожалуй, только один момент, когда Бабич бил в концовке.

А в остальном... Все как-то слабовато. Не увидел я слаженной командной игры, которой «Спартак» всегда славился. Имею в виду короткий, средний пас, передача под дальнюю ногу — под правильную ногу, забегания, скрещивания, нестандартные ходы. К сожалению, сегодня ничего этого нет.

— «Зенит» был на голову сильнее после перерыва?

— Похоже, приходится признать; если «Зенит» будет играть так же, как в первые 20 минут второго тайма, в РПЛ никто не сможет навязать питерцам конкуренцию. Допускаю, что совсем скоро придется вновь констатировать очередное чемпионство команды Семака. А возможно, сине-бело-голубые замахнутся и на золотой дубль, на победу в Кубке.

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