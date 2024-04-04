Тарханов — о словах Галактионова про возможную отставку: «Признаю его мужество»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который после поражения от «Урала» в FONBET Кубке России хотел покинуть свой пост.

«Как и в прошлом году, «Локомотив» — главное разочарование. По составу у них хорошая команда, но из Кубка России опять вылетели. Я, правда, за них не болел, я за «Урал» переживал (смеется). Наверное, какие-то тренерские идеи не воплощаются в жизнь. Галактионов с юношескими сборными работал, возможно, опыта не хватает. Как я расцениваю его желание покинуть пост главного тренера? Надо до конца сезона оставаться. Еще есть время что-то исправить. В конце сезона с ним руководство будет решать вопрос. Но я признаю его мужество. Если хотел уйти, значит, чувствует, что не получается», — цитирует Тарханова Legalbet.

3 апреля «Локомотив» уступил «Уралу» со счетом 0:1 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетел из турнира.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают пятое место с 33 очками.