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Титов о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Когда Денисов заменил Солари, все встало на свои места»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру футболистов красно-белых Пабло Солари и Жедсона в матче с «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Ожидали, что Жедсон выйдет справа в защите?

— Перед матчем рассуждали о составе москвичей. Предполагали, что Денисов, скорее всего, останется в запасе. Таким образом, на краях обороны у Карседо играли непрофильные защитники — Зобнин и Жедсон.

Но тут надо сказать и про Солари. Да, Пабло забил. Но вообще-то это его работа — замыкать дальнюю штангу. А в остальном... Такое количество брака с его стороны в такой команде, как «Спартак»! Мы уже в ложе переглядывались, грустно улыбались. В наше время его через 25 минут уже заменили бы...

— Вот как?

— Конечно, он молодец, что забил. Не молодец, что разбил кубок. Вообще это какой-то многострадальный трофей. Мы просто ездим по городам как амбассадоры турнира. И я сам был свидетелем, как в очередной раз болельщик разбил крышку кубка. За день до матча (уже не помню, какого именно) человек решил покрасоваться, взял в руки кубок. В итоге крышка упала и разлетелась вдребезги. Хорошо, что все восстановили.

В принципе когда на поле вместо Солари вышел Денисов на 65-й минуте, все встало на свои места. Он занял позицию справа в защите. А Жедсон поднялся выше.

— И как вам игра Жедсона?

— По своей скорости он один из самых быстрых игроков в РПЛ. Единственное — Карседо все же шел на определенный риск, выставив в старте двух непрофильных крайних защитников. Ведь порой Жедсон оказывался на месте левого нападающего. И это при атаках «Краснодара»! Не успевал вернуться в свою зону. Как раз из-за подобных позиционных ошибок южане создавали моменты и напряжение у ворот Максименко.

Солари тоже, мягко говоря, не силен в защите. Мы же помним, какой пенальти он «привез» в игре с «Зенитом», когда красно-белые владели преимуществом... Так что за правый фланг москвичей я, не скрою, поначалу переживал. Именно за оборонительные действия.

Что касается атаки, то Жедсон впереди, конечно, преуспел. Уже на 25-й секунде мог стать автором голевой передачи, но Маркиньос, увы, немного не дотянулся до мяча — сказал Титов «СЭ».

Егор Титов и&nbsp;Пабло Солари.«Солари — молодец, конечно, что забил. Но в наше время его бы заменили через 25 минут». Титов — о триумфе «Спартака»

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