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Титов — о «Спартаке»: «Два кубка за девять лет — маловато. Хочется большего»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Его Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в матче с «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Кто показал более содержательный футбол в основное время?

— Довольно равная игра. Без центра поля, особенно после перерыва. Не могу утверждать, что «Спартак» был сильнее «Краснодара» или наоборот. Нет, такого не увидел. «Быки» тоже заслуживали победу.

Южане, конечно, настрадались в чемпионате. Сами, по сути, отдали золото «Зениту». Так что, с одной стороны, победа в Кубке стала бы для них компенсацией за серебро в РПЛ. Но «Краснодар» проиграл свой третий финал. Что поделать. Это футбол. При этом не забывайте, что довольно молодой клуб уже стал чемпионом и мог в нынешнем сезоне вообще оформить золотой дубль! Немного обидно за Сергея Николаевича Галицкого. Все-таки это его детище.

Но, с другой стороны, конечно, я рад за «Спартак»! Успех. Правда, всего два девятьубка за 9 лет после чемпионства для такого большого клуба — маловато. Хочется большего! — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2022 года. До этого красно-белые взяли трофей в сезоне-2002/03.

Егор Титов и&nbsp;Пабло Солари.«Солари — молодец, конечно, что забил. Но в наше время его бы заменили через 25 минут». Титов — о триумфе «Спартака»

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