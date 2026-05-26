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Титов: «Аршавин болел за «Спартак» в матче с «Краснодаром»? Так у него же сын играет за красно-белых»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» предположил, почему экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин болел за красно-белых в матче с «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Во время матча вы сидели в одной ложе с Аршавиным. Он действительно болел за «Спартак», о чем сказал до игры?

— Андрей Сергеевич работал на этом матче в качестве эксперта ТВ. Поэтому он периодически то приходил в ложу, то уходил. Мы с ним на тему боления поговорить не успели. Просто поздоровались, немного пообщались. Но раз он сказал, что его симпатии будут на стороне красно-белых... Так его же сын занимается в «Спартаке». И это при том, что Андрей Сергеевич был лидером «Зенита», попортил нам немало крови. Видите, в футболе бывают и такие сюжеты. Тут уже сын не в ответе за отца (улыбается). Аршавин переживает за успехи сына, а значит, в данном случае переживает и за «Спартак», — сказал Титов «СЭ».

Егор Титов и&nbsp;Пабло Солари.«Солари — молодец, конечно, что забил. Но в наше время его бы заменили через 25 минут». Титов — о триумфе «Спартака»

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