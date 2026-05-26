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Титов — о суперфинале Кубка России: «Спартак» заслужил шестерку по пятибалльной шкале!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— У вас было предчувствие, что Помазун отразит удар Боселли?

— Именно перед этим ударом такого не было. Но я сказал, что Помазун отобьет два пенальти.

— Ничего себе.

— Да. Так и произошло. Чувствовал, что «Спартак» не проиграет. Угадали с воротами. За ними располагались наши фанаты. Но тревожило, что красно-белые пробивают вторыми. Ведь любая ошибка спартаковца могла обернуться просто трагедией! Слава богу, все сложилось удачно. Ну и болельщики, безусловно, помогли!

— Выходит, решение Карседо снова поменять Максименко на Помазуна перед серией пенальти оправдало себя даже не на 100, а на все 200 процентов?

— Раз этот ход сработал в матче с «Зенитом», почему от него надо отказываться? Другое дело, вчера был решающий матч. Думаю, Карседо не простили бы, если бы «Спартак» проиграл эту серию. Тогда бы говорили, что надо было оставлять на поле Максименко. В принципе я видел, как Александр расстроился, когда покидал газон. Но потом, уверен, эмоции у него улеглись. Победа есть победа!

Вообще не уверен, что идея поменять голкипера принадлежит именно Карседо. Есть же тренер вратарей. Он видел почти в ежедневном режиме, как кто проявлял себя в тренировочном процессе. В итоге пришел к выводу, что Помазун лучше справляется с 11-метровыми. Мы помним, что у Саши Максименко были проблемы с отражением 11-метровых во время матчей. Не угадывал направление ударов.

Так что, считаю, вчерашняя победа — общая заслуга всего тренерского штаба. Мои поздравления! По пятибалльной шкале за выступления на стадии плей-офф Кубка «Спартак» заслужил шестерку! — сказал Титов «СЭ».

Егор Титов и&nbsp;Пабло Солари.«Солари — молодец, конечно, что забил. Но в наше время его бы заменили через 25 минут». Титов — о триумфе «Спартака»

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Егор Титов
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