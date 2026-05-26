Кахигао: «Для «Спартака» недостаточно выиграть один трофей»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» подвел итоги суперфинала FONBET Кубка России.

— Кубок России — ваш первый трофей в «Спартаке». Что он для вас значит?

— Я работал во многих клубах, мы брали трофеи. Победа в Кубке России значит для меня столько же, сколько любой другой титул, если не больше!

— Что дальше? Победа в РПЛ?

— Для «Спартака» недостаточно выиграть один трофей, нам надо продолжать завоевывать кубки. За все время в этом замечательном клубе я понял, что он значит для фанатов. Вы знаете, что болельщики жаждут титулов. Хотим делать для них все возможное. «Спартак» — это амбициозный проект, где цель — трофеи.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

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