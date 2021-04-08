Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу самарской команды над московским «Динамо» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0).

«Я могу поздравить «Крылья» с уверенной победой, — сказал Тихонов «СЭ». — У «Динамо» практически не было моментов, один-два за игру. Очень уверенная и сильная игра «Крыльев Советов», команда выглядела очень здорово сегодня. По игре и по результату — все заслуженно. «Динамо», конечно, было не похоже на себя, команда была просто неузнаваемая. Они хорошо выступали в Кубке до этого, но сегодня что-то не пошло».

Тихонов также вспомнил, как в свое время выступал за «Крылья Советов».

«Я вспоминаю свое время в «Крыльях», когда мы обыгрывали «Локомотив» основной состав в Кубке, потом на выезде обыграли «Рубин» основной состав и проиграли только «Спартаку». «Крылья» умеют играть на Кубок, плюс огромная поддержка болельщиков, которая сильно сказывается. Вспомните, в 2004 они доходили до финала. Можно сказать, что «Крылья» — это кубковая команда», — добавил Тихонов.

Тихонов также оценил перспективы «Крыльев Советов» в Тинькофф-РПЛ.

«1000%, что «Крылья Советов» выходят в премьер-лигу. Готовы ли они бороться в РПЛ? Тут очень интересный момент, очень много вопросов. Останется ли тренер? Останется ли Сергеев, который забивает в каждой игре? Какое направление в комплектовании команды выберут «Крылья»? Когда мы выходили в премьер-лигу, мне обещали футболистов, но потом их просто не дали. Руководство клуба тогда было заинтересованно в другом. Здесь самый главный вопрос — чего хотят руководители клуба. Либо они выбирают путь развития и становления команды, либо они продолжают заниматься своими делами».

Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля. Сегодня вечером проходит последний матч 1/4 финала между тульским «Арсеналом» и ЦСКА.

(Артем Бухаев)