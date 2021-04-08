РФС обратится в комитет по этике с просьбой оценить нецензурный твит «Уфы»

Руководство РФС обратится в комитет по этике за оценкой действий ФК «Уфа», сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

В Twitter «Уфы» ранее появилось сообщение, объясняющее появление в аккаунте нецензурного твита после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:1).

В официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео эпизода подписано: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?». Главным арбитром матча был Евгений Кукуляк.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте, — говорится в сообщении. — СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?»

Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Twitter «Уфы» на 1 календарный матч".

Единственный гол в этой игре забил Евгений Харин.

«Ку-ку...» Нецензурный твит «Уфы» о спорном моменте матча с «Ахматом»