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«Текстильщик» — «Спартак» Кострома: смотреть трансляцию матча Кубка России

Трансляция матча «Текстильщик» — «Спартак» Кострома начнется в 19.15
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Текстильщик» встретится с костромским «Спартаком» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 3 сентября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
03 сент, 19:30. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
Спартак Кс

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до матча, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Основные события игры «Текстильщик» — «Спартак» Кострома будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

25 августа команды встречались в матче дивизиона А второй лиги. Тогда победу одержал «Спартак» (2:0). «Текстильщик» находится в лиге на седьмом месте, а «Спартак» — на втором.

Во 2-м раунде Кубка России «Текстильщик» обыграл вологодское «Динамо» со счетом 3:1, а «Спартак» победил 2DROTS (1:0).

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