Тедеско рассказал, как игроки «Спартака» тренировались в московские морозы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции рассказал о подготовке команды к ближайшему матчу против «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России.

— Как команда перенесла снегопады в Тарасовке? Насколько верным было решение приехать сюда?

— Вы спрашиваете это у уроженца юга Италии — как выжить в Москве зимой... Это было коллективное решение. Мы говорили с врачами, игроками, тренерами по физподготовке. С руководством, разумеется. Альтернативой был Сочи, но, насколько я знаю, там в последние дни тоже снег, да еще и поля без подогрева. Я сторонник тренировок в тех условиях, где у нас будет ближайший матч. К сожалению, в субботу мы играем в Москве, а не в Сочи или Краснодаре, или даже Дубае. Так что нужно было адаптироваться.

Повторюсь, условия были отличными. Несмотря на кучу нюансов, которые нужно было учитывать. Так если тренировка в 16 часов, мы начинаем работу в тренажерке, потом еще минут 10 разминаемся на поле, в это время открывается первая половина поля, потом — вторая. Все одно за другим. Сложно, но все справились. Я всегда за лучшее для команды. Прав ли я был, узнаем скоро на поле.

20 февраля «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо» в 1/8 финала российского кубка, начало игры — в 19.30 по московскому времени.

(Артем Калинин)