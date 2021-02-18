Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». По его словам, шансы у команд равные, но он бы хотел, чтобы красно-белыее прошли дальше.

«В Кубке России тяжело выделить фаворитов. Команды только вернулись с предсезонной подготовки, — отметил Аленичев в эфире «СЭ». — Кубок часто приносит сенсации. Не исключаю, что и в этом году они будут.

Вряд ли «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» будут играть в финале. Про «Тамбов» уже понятно. Тем не менее, из тех команд, что остались, не хочу отдавать никому предпочтение. Хочу увидеть интригу в каждой игре.

«Спартак» — «Динамо», естественно, можно выделить среди других матчей. Собираюсь пойти на дерби. Шансы 50 на 50. Не понимаю, на каком основании некоторые отдают предпочтение «Спартаку». Это первая игра, и я не вижу явных предпосылок, за счет чего «Спартак» обыграет «Динамо». Конечно, мне как спартаковцу хотелось бы, чтобы «Спартак» прошел дальше".